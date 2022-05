Zum traditionellen Vatertagsfliegen lädt der Modellflugverein Bad Dürkheim-Ludwigshafen an Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 26. Mai, auf dem Vereinsgelände zwischen Birkenheide und Weisenheim am Sand ein.

Die Veranstaltung pausierte coronabedingt für zwei Jahre, deshalb feiert der Verein sein 60. Jubiläum mit Verspätung. Von 10 bis 18 Uhr zeigen Modellpiloten aus der näheren und weiteren Umgebung ihre Modelle in spektakulären Flugvorführungen.

Der Verein kündigt „Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie“ an, unter anderem mit dem sogenannten Gutslbomber, der „wieder seine süße Fracht zum Abwurf bereithält“. Für Essen und Trinken ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Die Zufahrt zum Flugplatz ist über den Eyersheimer Hof ausgeschildert.