Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer in der Dürkheimer Innenstadt spazieren geht, schaut in die Schaufenster der geschlossenen Geschäfte. Wer genau hinsieht, merkt, dass die Schaufensterpuppen der Mode-Läden immer wieder neue Outfits tragen. So möchten die Einzelhändler die Passanten für die Mode, die sie anbieten, interessieren.

Was im Schaufenster gesehen wird, kann per Telefon angefragt und direkt vor die Haustür gebracht werden. So hält es zumindest Ingo Steinmetz von Mode Rissel, der seinen Kunden in