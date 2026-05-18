Das Freinsheimer Ehepaar Hamers hat den Haintorturm mit viel Mittelalter-Flair neu eingerichtet. Ihr „zweites Wohnzimmer“ wollen sie behutsam auch für andere öffnen.

Den Haintorturm bezeichnen Ingrid und Jochen Hamers bereits als ihr „zweites Wohnzimmer“. Das Freinsheimer Ehepaar hat den Turm der Freinsheimer Stadtmauer über Winter mit vielen Möbelstücken und Dekoartikeln versehen. „Wir wollten damit seinen mittelalterlichen Charakter erhalten“, erzählen sie. Jetzt haben sie – umgeben von vielen neuen Möbelstücken und Dekoartikeln – die ersten warmen Tage mit viel Sonnenschein genossen. Die Fenster sind nicht das Problem, die wurden neu gemacht. Doch gegen die dicken Mauerwände hätten auch Elektro-Heizkörper nicht viel ausreichten können, erzählen sie. Jedoch sind Alt und Neu hier eine faszierende Symbiose eingegangen. So gehören auch eine Mikrowelle und ein Kühlschrank zur Ausstattung.

Frisch saniert: Haintor mit Turm als Teil der mittelalterlichen Stadtmauer. Foto: Dagmar Schindler-Nickel

Im vergangenen Jahr hat Ingrid Hamers den Mietvertrag für den Turm mit der Stadt unterschrieben. Seitdem hat sich auf den zwei Stockwerken viel getan. Mit Hilfe von Freunden, auf Flohmärkten sowie über Anzeigen sind sie an viele Fundstücke gekommen, mit denen sie den Turm im frisch sanierten Haintor ausstatten konnten. Ein kleiner Stehtisch entstand im ersten Stock, ein Bekannter aus dem Saarland stiftete alte Waffen. Alte Bilder mit Freinsheimer Ansichten haben sie von einem älteren Ehepaar erhalten. Auch Fassdauben oder Rüttelpulte sind Teil der Einrichtung geworden. Besonderes Schmuckstück ist ein langer „Ratstisch“ mit Sitzbänken darum herum. Er steht im zweiten Stock, den man über eine hölzerne Stiege erreicht. „Der ist aus dem Fundus der Stadt. Matthias Weber hat ihn wieder entdeckt und uns zur Verfügung gestellt“, freuen sie sich.

Fließendes Wasser und Toiletten

Dass um sie herum ein Hauch von Geschichte weht, passt zum Hobby der beiden. Denn sie haben sich zu Kultur- und Weinbotschaftern ausbilden lassen. Führungen zu den sieben Türmen von Freinsheim sind ihr besonderes Steckenpferd. Diese können jetzt bei einer Weinprobe im Haintorturm ausklingen. Die Voraussetzungen sind erfüllt: Es gibt fließendes Wasser an einem stilechten Sandsteinbecken im ersten Stock. Die Toiletten unter dem Treppenaufgang wurden bei der Turmsanierung neu gemacht.

Neben solchen Weinproben kann sich Ingrid Hamers Zusammenkünfte der Landfrauen im Turm gut vorstellen. Die 60-Jährige ist Vorsitzende des Vereins. Jedoch wollen die beiden aus dem Turm keinen Ort zum Feiern machen. „Zum einen liegt uns das fern und zum anderen hätte so etwas sowieso keine Aussicht auf Genehmigung“, betont das Ehepaar. Gelegentliche Besichtigungen für Einheimische oder interessierte Gäste sollen aber möglich sein. „Ich könnte mir auch vorstellen, hier standesamtliche Trauungen stattfinden zu lassen“, verrät Ingrid Hamers eine ihrer Ideen.

Barrierefrei ist der Zugang nicht: Die Tür zum Turm erreicht man über eine lange Steintreppe. Foto: Dagmar Schindler-Nickel

Der Turm, der als Wehrturm zur Verteidigung der Stadt gedient hat, hatte vor dem Pfälzischen Erbfolgekrieg ein Stockwerk mehr, erzählen sie. Ursprünglich waren diese auch rund gewesen. Vor der Stadtmauersanierung nutzte der Gewerbeverein der Stadt die Räume, die zuvor von einer Familie bewohnt worden waren.

Dass sich das Ehepaar Hamers, das zwei Töchter hat, so sehr für die pfälzische Geschichte interessiert, ist nicht selbstverständlich. Denn sie stammen aus dem Fränkischen. „Das Bier lag uns doch zunächst näher als der Wein“, sagt Ingrid Hamers schmunzelnd. Kennengelernt haben sie sich in Fürth in einem Personalbüro, nach Freinsheim kamen sie durch einen beruflichen Wechsel von Jochen Hamers vor fast 30 Jahren. Ihre neue Heimat haben sie aber schnell lieb gewonnen, obwohl die Suche nach einem Bier beim ersten Stadtmauerfest erfolglos blieb. Ingrid Hamers engagierte sich ehrenamtlich in Kindergarten und Schule, ihr Mann ist im Stadtrat Mitglied der FWG-Fraktion.

Turm kann beflaggt werden

Dass an dem alten Ratstisch wieder Stadtratssitzungen abgehalten werden können, ist angesichts der Größe des Gremiums ausgeschlossen. Aber ein wichtiges städtisches „Instrument“ ist Teil des Fundus: Mit Hilfe einer Freinsheimer Fahne kann der Turm wieder beflaggt werden. Bei besonderen Anlässen wie dem Stadtmauerfest soll das gute Stück wieder zum Einsatz kommen und von einem Fenster herabwehen.