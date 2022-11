Es ist richtig, mit den Anwohnern zu reden – nur leider zu spät.

Eine Anwohnerversammlung soll es nun richten. Mitglieder des Kulturausschusses hatten Anfang November dem Dürkheimer Stadtrat empfohlen, drei Straßen mit belasteten Namensträgern umzubenennen. Dieser sollte bereits im Dezember entscheiden. Anwohner hatten lediglich die Möglichkeit, Fragen zu stellen, etwa über eine Online-Plattform. Das war zu wenig und zu spät. Anwohner der Straßen fühlten sich zurecht überrumpelt von der Entscheidung, von deren Entstehung sie nichts mitbekommen hatten. Fraglich ist, ob die Versammlung Versäumtes richten kann. In der Sache sind sich die Fraktionen ja einig. Dass die Entscheidung noch mal kippt, ist unwahrscheinlich. Es wäre auch kein gutes Signal, an der Umbenennung zu rütteln. Denn in der Sache ist die Entscheidung gut begründet. Wie ein Mitreden im Nachhinein funktionieren soll, ist völlig offen. Denn auch die neuen Straßennamen stehen schon fest – eine Frage, bei der sich Bürgerbeteiligung geradezu angeboten hätte.