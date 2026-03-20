Während sich andere Ortsgruppen des Pfälzerwald-Vereins auflösen, verzeichnet die Bad Dürkheimer Gruppe einen wahren Mitgliederboom. Was steckt dahinter?

150 neue Mitglieder sind 2025 dem Verein beigetreten, mittlerweile gehören der Ortsgruppe mehr als 600 Menschen an. Für den Vorstand unter der Leitung des Vorsitzenden Rüdiger Koch und des stellvertretenden Vorsitzenden Rainer Gretter sei dies Ansporn und Verpflichtung zugleich, auf dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen und ein attraktives Angebot für alle Altersgruppen anzubieten, sagten die beiden auf der Mitgliederversammlung.

Hinter dem Erfolg dürfte eine Reihe neuer Angebote stecken. Auf Kinder wartet mit dem Familientag, den der Hauptverein dieses Jahr zusammen mit der Ortsgruppe Bad Dürkheim auf der Hütte in der Weilach organisiert, am 14. Juni eine besondere Veranstaltung. Für Senioren wurde mit dem Plaudercafé, das kürzlich Premiere feierte und für das die Besucher die Dienste des Seniorenbusses in Anspruch nehmen konnten, ein neues Angebot offeriert. Ebenfalls neu in das Programm wurden für 2026 Kultur- und Genusstouren aufgenommen, bei denen erfahrene Kultur- und Weinbotschafter Freunde der Pfälzer Kultur mitnehmen auf erlebnisreiche Touren.

Mehr Touren für sportliche Wanderer geplant

Der neu gewählte Wanderwart Marek Drozdowski unterstrich, dass er zusammen mit dem Team der Wanderführer das Programm weiter ausbauen und insbesondere auch den sportlicheren Wanderern mittleren Alters attraktive Touren anbieten möchte.

Der Hüttenbetrieb in der Weilach erfreut sich laut Verein nach wie vor einer großen Beliebtheit und hilft so, den Verein auf eine solide Finanzbasis zu stellen. „Gleichzeitig bedeutet der Besucherandrang aber auch, dass eine weitere Verstärkung unabdingbar ist, damit der Hüttenbetrieb weiterhin an allen Wochenenden und Feiertagen sichergestellt werden kann“, sagte Gretter nach der Versammlung.