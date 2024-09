Deutlich weniger Straftaten als in den Vorjahren gab es auf dem Wurstmarkt. Einen ungewöhnlichen Diebstahl bemerkte diese Woche aber Jürgen Schreiber von der Bürgerstiftung Gönnheim: Das Schild „Mitfahr-Bank“, welches die kunstvoll gestaltete Stange an der Mitfahrer-Bank in der Gönnheimer Bahnhofstraße ziert, ist weg. Dabei war es mit vier Schrauben fixiert. Auch Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) kann sich darauf keinen Reim machen. Und hat ein Foto der leeren Stange in Facebook gepostet – in der Hoffnung, dass der Verursacher das Schild wieder anbringt oder zumindest anonym zurücklegt: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Oder noch besser: „Das Schild liest den Beitrag“, wie ein Kommentator meint, und findet von alleine wieder zurück an die Stange.