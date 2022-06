Eine Mitfahr-Bank steht seit Kurzem an der Ecke Bahnhof-/Haardtstraße in Gönnheim. Das Prinzip ist einfach: Sitzt jemand auf der Bank, signalisiert er, dass er gerne eine Mitfahrgelegenheit mit einem freundlichen Autofahrer hätte – entweder in Richtung Dorfmitte oder Richtung Bahnhof. Man kann sich als Spaziergänger oder Radfahrer aber auch einfach so auf der Bank ausruhen.

Künstlerin und Lebenshilfe beteiligt

Gekennzeichnet wird die von der Dürkheimer Lebenshilfe gefertigte Bank in ihrer Funktion durch ein Schild, dessen Pfosten die Gönnheimerin Barbara Beck künstlerisch gestaltet hat. Finanziert hat das knapp 1000 Euro teure Projekt die im Mai 2019 ins Leben gerufene Bürgerstiftung Gönnheim. Sie wird von der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Stiftung treuhänderisch verwaltet.

Die Bank ist eine der ersten Aktionen der Stiftung. Am Donnerstag, 23. Juni, 19 Uhr, wird Thomas Schutt, Vorstandssprecher der VR Bank Mittelhaardt und Mitglied im Stiftungsorgan der Raiffeisenstiftung, den aktuellen Stand der Gönnheimer Stiftung im protestantischen Gemeindehaus vorstellen. Das Treffen dient auch dazu, gemeinsam Ideen zur Verwendung von Zuspenden oder Gewinnen zu entwickeln.