Ein Mitarbeiter einer Dachdeckerei ist am Montag vom Dach eines Hauses in der Weinstraße im Dürkheimer Stadtteil Ungstein gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, zog der 53-Jährige sich dabei schwere Verletzung zu. Er wurde in einer Klinik gebracht. Bei der Rettung des Verunglückten war zur Unterstützung des Rettungsdienstes auch die Dürkheimer Feuerwehr mit acht Wehrleuten ab 10.15 Uhr eine Stunde lang im Einsatz.