Das Team vom Schubkarchstand 30 hat mit selbstdesignten Wurstmarktbuttons Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler gesammelt. Standbetreiber Max Stiefenhöfer hat weitere Pläne.

1250 Euro konnte Max Stiefenhöfer dem Kinderhospiz Sterntaler überreichen. Anthony Foskett, Vorsitzender des Fördervereins, nahm den symbolischen Scheck mit Freude entgegen. Die Betreuung der erkrankten Kinder sei durch den Pflegesatz gedeckt, aber unter anderem die Betreuung der Eltern und Geschwisterkinder würde durch Spenden finanziert. So sei jede Zuwendung willkommen. Selbstverständlich interessierte sich Stiefenhöfer dafür, was mit dem Geld, das er und sein Team vom Schubkarchstand 30 gesammelt hatten, passieren wird. Ein kleiner Rundgang durch die Einrichtung rundete die Erläuterungen über die Arbeit des Kinderhospizes ab.

„Wir haben Wurstmarktbuttons gegen eine kleine Spende verschenkt“, berichtete Stiefenhöfer. Dafür wurde eine Spendenbox aufgestellt. Auf den selbst designten Buttons sind das Riesenrad und das Schild des Standes zu sehen sowie die Schriftzüge Dürkheimer Wurstmarkt 2024 und Stand 30. „Wir möchten etwas Gutes tun“, sagt er über die Motivation. Dass eine so hohe Summe zusammenkomme, damit habe er nicht gerechnet. Wurstmarktbuttons hat es früher schon mal gegeben, nun soll jedes Jahr ein neuer designt werden. „Wir suchen dann immer eine andere Organisation aus, der wir das Geld zukommen lassen wollen“, so Stiefenhöfer. „Es gibt so viele, die es brauchen können.“