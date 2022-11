Nach der langen Corona-Pause findet wieder ein Konzert des Schulorchesters des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WHG) Bad Dürkheim statt. Am Donnerstag, 24. November, 19 Uhr, spielen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 13 in der Aula ein Programm mit Kompositionen aus verschiedenen Epochen und in Besetzungen: Vom klassischen Mozart-Allegretto über Tänze aus Lateinamerika bis hin zum Soundtrack des Disney-Films „Aladdin“ präsentiert das Ensemble unter der Leitung von Nina Galan sein Können. In der zweiten Programmhälfte treten die Schwestern Lilli und Isabella Krassnitzer mit Werken für Solo-Violine auf. Die Preisträgerinnen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ werden unter anderem Sätze aus dem Violinkonzert in D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart sowie aus Johann Sebastian Bachs Konzert für zwei Violinen in d-Moll zu Gehör bringen. Der Eintritt ist frei.