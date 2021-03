In der Dürkheimer Stadtbücherei seien, ebenso wie in den Geschäften, „Terminbesuche“ möglich, teilt Sigrid de Raaf, Leiterin der Stadtbücherei, mit. Die Termine können entweder vorher vereinbart oder auch direkt vor Ort spontan ausgemacht werden. Letzteres allerdings nur, wenn gerade Termine frei sind. Die Leser können jeweils bis zu einer halben Stunde ungestört an den Regalen Bücher aussuchen. Außerdem bestehe weiterhin die Möglichkeit, Bücher zur Abholung zu bestellen. Terminbesuche werden von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr angeboten. Terminvereinbarungen unter der Telefonnummer 06322 935-401