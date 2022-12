Ein offenbar psychisch kranker Mann hat am Donnerstag in den Kappesgärten in Bad Dürkheim eine Frau mit einem Taschenmesser bedroht. Das hat die Polizei auf Anfrage mitgeteilt.

Daniel Mischon, der stellvertretende Leiter der Bad Dürkheimer Polizeiinspektion, bestätigte auch, dass es nicht das erste Mal war, dass der 25-Jährige einen Polizeieinsatz auslöste. Wie Mischon sagte, habe der Mann am Donnerstag mit einem Taschenmesser die Sichtschutzplane an einem Bauzaun aufgeschnitten. Eine Frau habe ihn aus ihrem Auto darauf angesprochen und ihn gefragt, was er da mache. Sie kündigte an, wegen der Sachbeschädigung die Polizei zu verständigen. Daraufhin sei der Mann mit gezücktem Taschenmesser auf das Auto zugerannt.

In Fachklinik untergebracht

Die Frau fuhr los und suchte im Kindergarten in den Kappesgärten Zuflucht, wo sie ihre Kinder abholen wollte. Dort habe man die Tür verschlossen und die Polizei verständigt. Durch das Fenster hat der 25-Jährige nach Mischons Angaben mit einer Geste signalisiert, der Frau die Kehle durchschneiden zu wollen. Die Beamten fixierten den Täter und nahmen ihn in Gewahrsam. „Zum Glück wurde niemand verletzt“, so der stellvertretende Inspektionsleiter.

Die Polizisten brachten den Mann in eine Fachklinik. Doch wie geht es jetzt weiter? Der Vorgang werde der Staatsanwaltschaft vorgelegt, die über eine Anklage entscheiden muss, so Mischon. Dazu, wie lange der Mann in der Klinik bleibt, konnte Mischon keine Angaben machen. Dies müsse ein Richter entscheiden.