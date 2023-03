Beamte der Autobahnpolizei haben am Freitagabend auf der A650 gegen 23.30 Uhr einen Mann mit auffälliger Fahrweise aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizei war der 44 Jahre alte Mann in Schlangenlinien gefahren. Die Beamten kontrollierten ihn deshalb an der Anschlussstelle Friedelsheim. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Die Polizei fand bei dem Mann zudem geringe Menge des Stoffs – ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.