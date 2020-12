In den frühen Nachtstunden am Samstag, laut Polizei zwischen 0.34 und 2.15 Uhr, ist ein 21-Jähriger aus Bad Dürkheim mit dem BMW seines Vaters zweimal kontrolliert worden, da er nach Angaben von Zeugen und Feststellungen der Polizei auf dem Wurstmarktplatz mit hohem Tempo und entsprechendem Lärm unterwegs war. Ihn erwarten nun mehrere Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen: zum einen wegen der Verkehrsverstöße, zum anderen, weil er sich mit mehreren anderen Personen unter Missachtung der geltenden Coronaregeln dort aufgehalten hatte. Darüber hinaus missachtete der junge Mann nach der ersten polizeilichen Kontrolle auch den ihm erteilten Platzverweis, was ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit darstellt.