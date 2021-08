Die Lebenshilfe und das Mehrgenerationenhaus gehören von Beginn an zu den Begünstigten des RHEINPFALZ-Benefizlaufs. Das ist dieses Jahr genauso und doch anders – und im zweiten Corona-Jahr gibt es eine neue Variante. Passt: Schirmherr ist diesmal der Sozialminister.

Das war das Erste, was die Organisatoren für die siebte Auflage des Benefizlaufs festlegten: Der Erlös geht in diesem Jahr komplett ins Flutkatastrophengebiet an der Ahr. Und zwar analog an Schwesterhäuser jener Einrichtungen, die den Lauf seit 2015 gemeinsam mit der RHEINPFALZ ausrichten – neben MGH und Lebenshilfe sind dies das Evangelische Krankenhaus und der Freundeskreis Omega. Die Nachfrage ergab dann, dass das Hospiz vor Ort ebenso wie das Krankenhaus Maria Hilf in Ahrweiler aufgrund ihrer Lage weder an Gebäude noch an Infrastruktur Schaden erlitten haben – und so werden die gesamten Start-, Spenden- und Sponsorengelder (wie immer ohne jeden Abzug) nur durch zwei geteilt. Damit sollen das Mehrgenerationenhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler und das Lebenshilfe-Haus in Sinzig im Wiederaufbau unterstützt werden. Weil es sich um soziale Einrichtungen handelt, hat sich der unter anderem für Soziales zuständige Landesminister Alexander Schweitzer sofort bereiterklärt, in diesem Jahr die Schirmherrschaft zu übernehmen. Ob er auch selbst die Laufschuhe schnüren wird, wird er mit seinem Terminkalender aushandeln müssen: Im September läuft die Schlussphase im Wahlkampf zur Bundestagswahl, die einen Tag nach dem Schlusstag stattfinden wird.

Was den Modus angeht, hat sich der sechsköpfige Orgakreis dem allgemeinen Hybridzustand zwischen fortschreitender Durchimpfung und prophezeiter vierter Coronawelle mit einer neuen Variante zur Teilnahme angepasst. Neben einem mehrwöchigen Lauffenster vom 1. bis 25. September, in dem wie im ersten Coronajahr jede/r nach Belieben seinen Lauf rund um den Gradierbau absolvieren kann, möchten die Organisatoren am Finaltag zusätzlich einen „Präsenzlauf“ anbieten. Gedacht für jene, die vergangenes Jahr die schöne Stimmung und das Gemeinschaftserlebnis eines Gruppenlaufs vermisst haben. Aber auch für jene, die bereits unter der Zeit unterwegs waren, aber noch Lust und Luft haben für ein abrundendes Läufchen unter Gleichgesinnten.

Joggen, Walken, Rennen – alles ist möglich

Hinter diesem Abschlusstag am Samstag, 25. September, von 10 bis 13 Uhr, an der Saline steht freilich noch ein kleines Corona-Fragezeichen. Es ist zum einen abhängig vom Maßnahmenkatalog, der mit der für kommende Woche zu erwartenden Aktualisierung der Covid-19-Kampfmittel durch die Landesregierung einher gehen wird. Zum anderen davon, welche Anforderungen an ein Hygienekonzept für eine Freiluftveranstaltung mit möglicherweise mehreren Hundert maskenlosen Läuferinnen und Läufern das örtliche Gesundheitsamt daraus dann noch stellen wird. Da indes alle Mitveranstalter mit solchen Konzepten inzwischen hinlänglich Erfahrung haben, sind sie zuversichtlich, entsprechende Auflagen erfüllen zu können.

Für beide Laufalternativen gilt: Man kann individuell seine Runden drehen wann, wie lang, wie oft und wie schnell man will. Im Joggen, Walken, Rennen oder Gehen, per pedes, mit Rolli, Laufrad oder Rollator, allein oder in der Gruppe, mit der Familie, der Clique, dem Betrieb, dem Verein.

Für beide Laufvarianten gilt ebenso: Tagesaktuelle Corona-Regeln sind zu beachten. Für die Teilnahme am Schlusslauf muss man die 3G-Covid-Anforderung (geimpft, genesen, frisch getestet) erfüllen.

Der Salinenlauf wurde in der jetzigen Form 2015 von der RHEINPFALZ-Lokalredaktion initiiert. Er steht seither unter dem mehrdeutigen Motto „Menschen bewegen“, sprich: dazu bringen, etwas für sich selbst und zugleich für andere zu tun, und nicht zuletzt geht es neben körperlicher Bewegung auch um innere Anteilnahme und einen sozialen Geist. Der Lauf hat in der Regel alljährlich einen leicht fünfstelligen Betrag eingespielt. Im Vorjahr hatte die wegen des Virus notwendige virtuelle Version sogar zu einem neuen Rekorderlös von knapp 13.500 Euro geführt. Auf eine ähnlich starke Resonanz hoffen die Veranstalter auch jetzt, wenn es erstmals nicht um die Hilfe für örtliche Vereine und Einrichtungen geht, sondern um Unterstützung nach auswärts. Spätestens nach dem tollen Ergebnis von 2020, mit dem aufgrund der Umstände der Pandemie die Organisatoren niemals gerechnet hätten, wissen sie freilich um die Treue der Stammläuferinnen und -läufer wie auch der Sponsoren zum Salinenlauf.

So läuft’s

Für die Teilnahme am Benefizlauf ist ein Startformular auszufüllen. Man kann es ausdrucken über www.bad-duerkheim.de/salinenlauf2021 (hier findet man auch die Datenschutzerklärung) oder auf Facebook/Salinenlauf. Wer mit Startnummer laufen möchte, bekommt sie samt Startformular in den Leprima-Märkten in der Römerstraße 18 oder An der Sägmühle 17.

Die Startgebühr von 5 Euro pro Teilnehmer kann aufs Spendenkonto (siehe hinten) überwiesen oder ebenfalls bei Leprima bar bezahlt werden.

Nach dem Laufen trägt man die Anzahl der absolvierten Runden ins Formular ein und mailt es an Salinenlauf2021@gmx.de. Oder man gibt es bei Leprima wieder ab (am Schlusstag natürlich auch direkt vor Ort). Weder beim virtuellen noch beim Präsenzlauf wird es eine offizielle Rundenzählung geben. Die Angaben basieren auf Vertrauen und sportlicher Fairness.

Optional, aber optimal: Sponsoring. Man sucht sich einen oder mehrere Laufpaten, die sich verpflichten, pauschal oder pro absolvierter Runde einen Geldbetrag eigener Wahl für den guten Zweck zu spenden. Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt.

Videos oder Foto vom Laufen kann man auf Facebook/Salinenlauf zeigen und sehen. Dazu bitte digitale Dateien an salinenlauf2021@ gmx.de mailen. Selbst zu posten ist nicht möglich.

Die Teilnahme am Salinenlauf 2021 geschieht auf eigenes Risiko.