Pünktlich zum Wurstmarkt sollen an zwei Dürkheimer Ampeln Winzer Fußgängern den Weg über die Straße weisen. Das hat Christoph Glogger (SPD) am Mittwoch angekündigt. In Aktion konnte der Dürkheimer Bürgermeister die Winzer-Ampelmännchen aber noch nicht präsentieren. An den Übergängen an der Post und am Riesenfass werden der stehende und der gehende Traditionswinzer wohl erst kurz vor Festbeginn am 9. September zu sehen sein. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird das größte Weinfest der Welt wieder so gefeiert, wie es die Dürkheimer und ihre Gäste gewohnt sind. Glogger sprach von einem Wurstmarkt ohne „Abstriche“. Auf manche Schausteller müssen Wurstmarkt-Fans allerdings verzichten. Auch die plagt gerade der allgemeine Personalmangel. Eine Besonderheit bildet in diesem Jahr das neugestaltete Weindorf. Im Jahr seines 30-jährigen Bestehens präsentiert es sich größer und aufgelockerter. Das Jubiläum wird am Mittwoch, 14. September, gefeiert. Schluss mit dem Wurstmarkt ist am 19. September. Die Veranstalter erwarten wieder rund 600.000 Festbesucher.