In Zeiten, in denen ein Konzert nach dem anderen abgesagt wird, hat ein kleiner Verein aus Weisenheim am Sand tapfer die Flagge hochgehalten: Ganze 22 Veranstaltungen hat der Musik- und Kulturverein (Muk) im Jahr 2020 initiiert – und startet mit Schwung ins neue Jahr.

Am Freitag findet die erste After-Work-Party des neuen Jahres statt: virtuell zwar, aber live. Das Konzert wird also nicht vorproduziert, sondern die Musiker läuten im Gleis 4 in Frankenthal in Echtzeit