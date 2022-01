Mit 2,25 Promille hat die Polizei einen 40 Jahre alten Motorradfahrer gestoppt. Er wurde am Donnerstag gegen 13:30 Uhr in Erpolzheim kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit gab der Fahrer an, Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.