Eigentlich ist Christoph Ziegler bei den Dürkheimer Medienagenten Experte für Weinmarketing. Seine vielfältigen Kontakte will er jetzt aber auch nutzen, um den Menschen in der Ukraine zu helfen – insbesondere den Frauen und Kindern, die sich vor der Grenze zu Polen in der Westukraine befinden und auf ihre Ausreise warten. Den VW-Bus der Medienagentur will Ziegler vollladen und damit zu einem Bekannten nach Polen fahren, der jeden Tag im Grenzgebiet die Flüchtenden mit Decken, Isomatten und Medikamenten versorgt. Zwar werde er von Geschäftsleuten bereits unterstützt, er freue sich aber auch über Hilfe von privater Seite, sagte Ziegler am Donnerstag. Powerbanks zum Aufladen von Handys, Hygieneartikel, Windeln, Pflaster, Schmerztabletten und Antibiotika sowie Isomatten und Decken gehörten zu den besonders benötigten Dingen. Mitte/Ende kommender Woche will Ziegler starten. Abgabestelle ist das Büro der Medienagenten in der Kurgartenstraße 8 in Bad Dürkheim. „Wenn das Büro nicht geöffnet ist, einfach im überdachten Bereich ablegen“, rät Ziegler.

Spendenaktion in Erpolzheim

Auch die Gemeinde Erpolzheim hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Wie Bürgermeister Alexander Bergner am Donnerstag mitteilte, werden insbesondere folgende Dinge gebraucht: Matratzen, Schlafsäcke/Pavillons, Bettdecken und Bettwäsche, Decken und Handtücher, Winterkleidung, Thermomatten, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Hustensaft für Kinder. Das Sammelzentrum im Erpolzheimer Bürgerhaus ist geöffnet am Samstag, 5. März, 9 bis 15 Uhr, sowie am Montag, 7. März, 15 bis 18 Uhr. Wer Wohnraum zur Verfügung stellen könne, möge bitte mit der Gemeinde in Kontakt treten, Telefon 06353-6411, oder per Mail unter Bergner-Erpolzheim@t-online.de.