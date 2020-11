Ein Anwohner hat beobachtet, wie ein Lkw am Freitag, 6, November, 14.20 Uhr, in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim einen großen Steinpfosten gerammt hat und weggefahren ist. Wie die Polizei am Samstag weiter mitteilt, sei der Pfosten aus der Halterung gebrochen. Der Anwohner habe das Kennzeichen des Lkw notiert und der Streife mitgeteilt. Die Polizisten fanden den Lkw und den Fahrer daraufhin in Bad Dürkheim. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.