Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Erpolzheimer Bahnhof steht ein Mandelbaum, der als mächtigster seiner Art in der Pfalz gilt. Die Süßmandelkultur hat in unserem Raum eine lange Tradition.

Alte Flur- und Straßennamen wie „Mandelring“ oder „Mandelgasse“ erinnern noch daran, dass der Haardtrand mit seinen besonnten und warmen Hängen eine bedeutende Mandelregion