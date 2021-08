Große Rosskastanien umgeben das Gelände der protestantischen Kirche von Friedelsheim. Das erhöhte Areal beherbergte einst den Kirchhof des Dorfes.

Wo heute stattliche Kastanienbäume die Fläche säumen, lag über Jahrhunderte die geweihte und umfriedete Totenstätte. Vor 200 Jahren hat ein Friedelsheimer Einwohner den früheren Kirchhof künstlerisch dargestellt. Auf seinem Gemälde zeigte er das Gotteshaus mit umstehenden Grabsteinen, darüber gewittrige Bewölkung und den Haardtrand im Hintergrund – ein offenbar stimmungsvolles Bild, von dem nur eine poetische Beschreibung erhalten blieb.

Die Kirche wurde erstmals 1116 urkundlich erwähnt, und immerhin um vier Jahrhunderte lässt sich die Geschichte des benachbarten Kirchenweinbergs zurückverfolgen. Er liegt an der Ostseite der kleinen Grünanlage. Wo er angrenzt und das Terrain etwas ansteigt, stehen aneinander gereiht hoch gewachsene Rosskastanien.

Der Name dieser Baumart stammt aus dem Griechischen von „hippos“, was Ross bedeutet, und „kastanos“. Vielfach wird die Bezeichnung darauf bezogen, dass man Pferde mit den Baumfrüchten fütterte. Ursprünglich kommt die Rosskastanie aus den Bergmischwäldern warmer Balkanländer.

Typisch ist ein leichter Drehwuchs nach rechts

Im 16. Jahrhundert gelangten die ersten Samen aus Konstantinopel nach Europa. Der flämisch-niederländische Gelehrte und Wiener Hofbotaniker Charles de l’Écluse zog aus ihnen Setzlinge und förderte die Verbreitung der Rosskastanie in Österreich. Mit der Zeit wurde sie als Allee- und Zierbaum immer populärer, zunächst in herrschaftlichen Parks und Gärten, später auch in öffentlichen Grünanlagen.

Durch ihren Wuchs mit weit nach oben ausladenden Ästen beeindrucken auch die Kastanien an der Friedelsheimer Kirche. Ihre Kronen sind reich verzweigt, und in geschwungenen Bögen streben die Zweige auseinander. Typisch für die Baumart ist ein leichter Drehwuchs nach rechts. Das Holz des Stammes wölbt sich etwas auf, und von der graubraunen Rinde blättert die Borke in dünnen Platten ab.

Symbol für Wandlung und Erneuerung

Solange Rosskastanien in der kalten Jahreszeit ohne Laub sind, fallen an den Zweigen die glänzenden, sehr großen und klebrigen Knospen auf. Erst wenn sie sich öffnen und ihre fingerartig zusammengesetzten Blätter sich entfalten, verhüllt bald ein dichtes Laubkleid die Kronen. Doch es wird noch einige Monate dauern, bis Blätter und Blütenkerzen wieder erscheinen.

Auf dem einstigen Kirchhof stehen die Kastanienbäume mit ihrem wechselnden Äußeren auch für Wandlung und Erneuerung. An der Ostseite umranden sie das Areal nah am formschönen Chor mit den gotischen Bögen und Strebepfeilern.

Es ist, als ergänzten sich die steinernen Stützen des Kirchenbaus und die natürlichen Stämme in gewachsener Harmonie. Und als erinnerten die Rosskastanien an eine alte Gedichtzeile über diesen Ort: „Wieder ergrünet der verdorrete Baum im Hauche des Frühlings...“

