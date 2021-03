Am Sonntagnachmittag ist ein Mercedes-Fahrer in der Dürkheimer Bruchstraße mit Drogen am Steuer erweischt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Bei einer Kontrolle hatten die Beamten „drogentypische Ausfallerscheinungen“ festgestellt. Ein Test reagierte positiv auf Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Die Autoschlüssel wurden seiner Beifahrerin übergeben. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.