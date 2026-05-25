Das DFB-Pokalfinale zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart war für einen jungen Bad Dürkheimer ein ganz besonderes Spiel: Yasin Arslan durfte auf den Rasen.

Yasin stammt aus einer fußballverrückten Familie: Papa Fatih engagiert sich seit Jahren in der Jugendarbeit beim SV Rot-Weiss Seebach, auch Yasins Bruder Ilyas spielt für die Rot-Weissen und betreibt auf Youtube einen Fußballkanal. Schon mit drei Jahren habe Yasin gefragt, wann er endlich ins Fußballtraining darf, erzählt seine Mutter Sezen.

Yasin durfte Josip Stanisic (rechts) vor dem DFB-Pokalfinale aufs Feld begleiten. Harry Kane feiert mit der Trophäe. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

In seinem letzten Kindergartenjahr habe Yasin, der mittlerweile die erste Klasse der Valentin-Ostertag-Schule besucht und natürlich in Seebach Fußball spielt, auf seinem Vision Board zwei Ziele festgehalten: einen Besuch in der Allianz Arena und ein Treffen mit Bayern-Superstar Harry Kane. Beides ging in Erfüllung.

Das Münchner Stadion ist längst gesehen, und Stürmerstar Kane konnte Yasin am Samstag beim DFB-Pokalfinale der Bayern gegen den VfB Stuttgart (3:0) aus nächster Nähe erleben. Der Siebenjährige durfte sogar mit auf den Rasen – sein Vater hatte bei einem Gewinnspiel von fussball.de mitgemacht und für einen seiner Jungs einen Platz als Einlaufkind gewonnen. Allerdings leider nur für einen, wie Mama Sezen Arslan bedauert. Denn zwischen Ilyas und Yasin musste schließlich das Los entscheiden.

Den Pokal berührt

Die Erfahrungen und Eindrücke aus Berlin seien einmalig gewesen, erzählte Sezen Arslan am Sonntagnachmittag. Die Familie verbrachte eine Nacht im Hotel in Charlottenburg. „Um 16 Uhr wurden wir am Samstag mit dem Bus abgeholt und die Kinder durften schon einmal auf den Rasen und winken, um sich an die Atmosphäre zu gewöhnen“, erzählte Sezen Arslan. Die Aufregung bei Yasin sei riesengroß gewesen. Doch es hat sich gelohnt: Der junge Bad Dürkheimer durfte schon vor den Profis den Pokal sehen, um den es wenige Stunden später ging. Eigentlich habe er ihn nicht anfassen dürfen, beichtete Yasin später seiner Mutter. Doch der Junge konnte einfach nicht widerstehen und berührte den Pokal kurz.

Der große Moment: Yasin Arslan mit Josip Stanisic. Foto: Alexander Sperk

Der allergrößte Traum des jungen Bayernfans ging allerdings nicht in Erfüllung: an der Hand von Harry Kane auf den grünen Rasen des Berliner Olympiastadions zu laufen. Stattdessen wurde es Josip Stanisic, den der junge Dürkheimer aufs Feld begleiten durfte. Anders als es eigentlich vorgesehen war, wechselte Bayern-Fan Yasin auch ein paar Worte mit dem Außenverteidiger. Eigentlich, verrät seine Mama, hätten die Kinder die Profis nicht ansprechen dürfen, um sie nicht in der Konzentration aufs Finale zu stören. Doch Yasin wollte seinen Idolen Mut machen und habe gesagt: „Ihr werdet gewinnen.“ Stanisic widersprach nicht und bekräftigte: „Ja, wir gewinnen.“ Rund 90 Minuten später war der Pokalsieg in trockenen Tüchern. Yasins Idol Harry Kane hatte dreimal getroffen. Für Bayern-Fan Yasin die Krönung eines unvergesslichen Abends.