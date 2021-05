Gerade noch vor Beginn der Corona-Beschränkungen konnte noch ein Konzert im Von-Busch-Hof stattfinden. Gespielt wurde der Liederzyklus „Die Schöne Müllerin“. Neben der Musik war an diesem Abend auch etwas anderes wichtig: Bariton Johannes Kammler richtete eine Bitte an seine Zuschauer.

Bariton Johannes Kammler bedankte sich beim Publikum, dass er und seine Liedbegleiterin am Piano, Akemi Murakami, hier am letzten Tag, an dem ein Konzert noch möglich war, auftreten durften. Er versprach, nicht aufzugeben und wiederzukommen. Kammler bat das Publikum, dauerhaft zu ihm und seinen Musikerkollegen zu halten.

Eine Zugabe war eigentlich nicht geplant. Der Liederzyklus „Die Schöne Müllerin“ von Franz Schubert ist ohnehin nur mit großer Anstrengung zu singen, ein „emotionaler Kraftakt“, wie Kammler sagte. Zudem war eine Pause wegen der Corona-Restriktionen nicht möglich gewesen. Das Publikum klatschte aber so begeistert und nachhaltig, dass Kammler gerührt war. Es war ihm und Murakami ein Anliegen, Schuberts „An die Musik“ erklingen zu lassen. Ein Lied der Dankbarkeit an die Musik: „Du holde Kunst, in wie viel grauen Stunden …hast Du mein Herz zu warmer Lieb’ entzunden, hast mich in eine bessre Welt entrückt…“ Aus tiefem Herzen gesungen spiegelt das Lied die Gemütslage der Künstler, die wieder vor einem Auftrittsverbot stehen.

Ein „emotionaler Krafttakt“ sei „Die schöne Müllerin“ da übertreibt Kammler nicht. Die Liebe und der Tod, die beseelte Natur, die Einheit von Mensch und Natur, die Macht der Gefühle, das ist reinste Romantik.

„Das Wandern ist des Müllers Lust“, das erste Lied, handelt von der Ruhelosigkeit des Wassers, von der Veränderung, von der lustvollen Neugier des jungen Müllers auf die Welt. Schon im zweiten Lied „Ich hört’ ein Bächlein rauschen“ kündigt sich die Faszination an, die ins Unheil führen wird. Die Musik des Baches verzaubert den Gesellen, er meint, den Gesang der Nixen zu hören. Als er an der Mühle entlang des Baches eine Müllerstochter kennenlernt, erlebt er Gefühle von Sehnsucht, Schüchternheit, Verwegenheit, Erfüllung, Wut und Eifersucht, Bitterkeit und Resignation. Gefühle von äußerster Zartheit bis zu wildestem Zorn, von Melancholie und Todessehnsucht, die zum Wasser führt, das ihn immer begleitet hat. Der Bach, in dem er ertrunken ist, singt sein „Wiegenlied“, als werde er, der im Tod seinen Frieden gefunden hat, in der Wiege der Natur wieder geboren.

Kammler singt diese Lieder nicht als schmächtiger, verwirrter Jüngling, sondern als gestandener Mann mit großer stimmlicher Kraft. Sein Lebensweg wird vom Bächlein begleitet. Das Bächlein, sein Murmeln, sein Rauschen, sein Tosen, sein leises Rinnen, seine mondspiegelnde Fläche wird vom Klavier dargestellt. Akemi Murakami untermalt und verstärkt mit großer Sensibilität die Gefühle, die Kammler zum Ausdruck bringt. Sie hat einen besonderen Sinn für leichte Verzögerungen, für kleine Pausen, die das Träumerische, das Verzauberte des Erlebens erfahren lassen. Kammlers Stimme erfüllt auch im innigsten Pianissimo den ganzen Raum, umso mehr bei den frohen, den zornigen und schmerzlichen lauten Partien.

Als Opernsänger versteht er auch die mimische und gestische Darstellung. In jedem Moment wirken die Gefühle des Müllergesellen überzeugend, er spielt nicht, er ist der Geselle.

Kammler ist Ensemblemitglied der Bayrischen Staatsoper München und der Oper Stuttgart und hat als Solist mit berühmten Orchestern und Dirigenten gesungen. Auch Akemi Murakami hat als Liedbegleiterin und Kammermusikerin mit zahlreichen bekannten Künstlern konzertiert.

Die außerordentliche Qualität der Reihe Von-Busch-Hof Konzertant wurde auch an diesem Abend wieder bestätigt. Das nächste Konzert fällt allerdings den neuen Regeln der Pandemiebekämpfung zum Opfer.

Der Klavierabend mit Josef Moog, der am 29. November stattfinden sollte, muss verschoben werden. Vorläufig ist der 6. Dezember als neuer Termin geplant. Näheres unter www.vhh-konzertant.de