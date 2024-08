Von 9. bis 13. August feiert der Ortsteil seine Kerwe rund ums Ungsteiner Haus und den Kirchplatz – mit Musik, Kinderprogramm und Hofflohmarkt.

Die Eröffnung übernimmt Ortsvorsteher Andreas Wolf am Freitag, 19 Uhr, mit der Kerweausgrabung, bevor das Duo Fairplay zum Auftakt für Musik sorgt. Der Samstag startet um 11 Uhr mit dem Weißwurstfrühstück des Vereins Ungstein 21. Zeitgleich verwandelt sich ganz Ungstein in einen Hofflohmarkt. Um 16.30 Uhr lädt der Kindergarten-Förderverein die Jüngsten zu Vorlesepicknick, Bastelstunde und bei gutem Wetter zur Goldwäsche ein. Ab 19 Uhr spielt die Band Music-Mix. Am Sonntag, 11 Uhr, beginnt der ökumenische Gottesdienst, auch der Hofflohmarkt startet. Kinderschminken beim Jugendrotkreuz Bad Dürkheim gibt es ab 14 Uhr.

Auf dem Montagsprogramm stehen das Nostalgiecafé ab 14 Uhr und der Bingo-Nachmittag im Weindorf ab 15 Uhr, bevor ab 19 Uhr Karaokesingen startet. Das Kerwequiz im Weindorf beginnt am Dienstag um 15 Uhr. Um 20 Uhr gibt es eine Kerweverlosung mit der Bad Dürkheimer Weinprinzessin Denise Stripf. Nach 21 Uhr wird die Kerwe beerdigt; mit dabei ist Pfarrerin Jasmin Brake. Das Programm ergänzen eine Schießbude, ein Süßwarenstand und ein Karussell. Von Samstag bis Dienstag, 13 bis 17 Uhr, gibt es Kaffee und Kuchen der Gymnastikdamen des TV im Ungsteiner Haus. Die Metzgerei Tempel, Faller’s Imbisshütte und der Crêpes-Stand bieten täglich Speisen an. Für vegetarische Alternativen sorgt U21 von Samstag bis Montag auf dem Kirchenplatz. Kalte Getränke gibt es bei der Trachtengruppe, im Weindorf und an der Sommernachtsbar.