Durch Zufall hat die Polizei am Montag, 22. Juni, einen Mann erwischt, gegen den ein Haftbefehl vorlag – nach Bezahlung der Geldstrafe wurde er entlassen. Die Beamten kontrollierten einen Opel Zafira am Weinstraßenfenster in Bad Dürkheim. Sie überprüften auch den 32-jährigen Beifahrer und fanden heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Laut Polizei beglich der Mann die ausstehende Geldstrafe bei der Polizeidienststelle mithilfe seiner Verwandten. Der Haftbefehl wurde aufgehoben und er konnte gehen.