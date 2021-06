Ein hübscher, kleiner Schmetterling sitzt da an einem Ginsterstrauch im Hammelstal. Er bewegt sich kein bisschen. Seine Ruhestellung ist typisch: Nachtfalter wie er breiten dabei ihre Flügel aus oder tragen sie dachförmig über dem Körper. Dagegen klappen Tagfalter meist ihre Flügel zusammen, wenn sie ruhen.

Hier siehst du einen „Hobelspanner“. Er hat noch andere Namen wie Eichenstriemenspanner oder Schwarzfleckspanner. Klar, auf seinen Flügeln sind lauter feine Streifen zu sehen. Außerdem erkennt man dunkle Fleckenmuster.

Und warum heißt der kleine Falter „Spanner“? Das kommt von der merkwürdigen Art seiner Raupe, sich fortzubewegen. Immer abwechselnd krümmt und streckt sie sich. Sie spannt also ihren Körper bogenförmig zusammen und wieder auseinander. Jetzt im Juni kannst du solche Raupen entdecken. Das ist aber nicht einfach: Sie tarnen sich bestens und sehen aus wie winzige Zweige.

Die Falter sind nicht selten. Trotzdem haben viele Leute noch keinen Hobelspanner gesehen. Er ist ja mehr in der Dämmerung und nachts unterwegs. Aber mit etwas Glück siehst du auch einen am Tag fliegen. Oder eben in einem Strauch sitzend wie im Hammelstal.