Der Verein für Familienförderung hat die Zwangspause während des Corona-Lockdowns genutzt, um mit einem Krisenteam Hilfen für Familien bereitzustellen. Satzungsgemäß wurde Bad Dürkheims Sozialdezernentin Judith Hagen in der Versammlung als Vorsitzende bestätigt.

Ein große Stütze des Vereins auch während der Corona-Krise ist die ehrenamtliche Mitarbeit. Helfer nähten Masken, arbeiteten in der Nachbarschaftshilfe mit oder am Plauschtelefon und organisierten die Verteilung von Lebensmittelgutscheinen. Spender haben die Corona-Hilfen mit rund 25.000 Euro unterstützt.

Geschäftsführer Olaf Tali präsentierte den Mitgliedern einen Überblick über laufende Projekte, bei denen der Verein einen Zuschuss zu den Personalkosten übernimmt: Deutsch für Migrantenkinder in der Pestalozzischule, musikalische Früherziehung in fünf Kitas der Stadt, Einzelleistungen wie Zuschüsse für die Teilnahme am Mittagessen in den Kitas, Schulmaterial, Hilfen in besonderen Notfallsituationen.

Bereits neue Projekte für 2021 in Planung

Ab sofort online abrufbar ist ein 76-seitiger Beratungsführer, eine entsprechende Papierversion ist in Vorbereitung. Er soll die Arbeit von Fachkräften und Eltern unterstützen. Ehrenamtlich hat Rosi Stephan die Homepage www.familienfoerderung-bad-duerkheim.de übersichtlich neu gestaltet. Für 2021 sind neue Projekte in Planung, zum Beispiel ein Selbstverteidigungskurs für Mädchen, ein Fahrradkurs für Frauen und ein Podcast auf der Homepage.

Der von Kassenwart Bernd Baumgärtel vorgelegte Geschäftsbericht weist ein ausgeglichenes Ergebnis und keinerlei Unregelmäßigkeiten auf. Neu im erweiterten Vorstand ist Rosi Stephan als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Die Position war bisher nicht besetzt.

Der Vorstand