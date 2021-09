Ein 32-jähriger Mann ist am Sonntag gegen 1 Uhr in der Bruchstraße in Bad Dürkheim erwischt worden, nachdem er Drogen konsumiert hatte und danach mit seinem Auto losgefahren war.

An Drogenvortest gescheitert

Laut Polizei war er den Beamten aufgefallen, weil er mit seinem Wagen die gesamte Fahrbahn benötigte. Die Polizisten hielten ihn an und stellen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Einen freiwilligen Drogenvortest konnte der 32-Jährige angeblich trotz mehrfacher Versuche nicht machen. Ihm wurde schließlich eine Blutprobe entnommen. Außerdem musste er präventiv seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.