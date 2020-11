Amphetamin und Methamphetamin hatte ein 54-Jähriger genommen, der am Freitag gegen 10.15 Uhr in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim in eine Verkehrskontrolle geraten war. Das hat die Polizei mitgeteilt. Weil er bei der Überprüfung Anzeichen von Drogenkonsum zeigte, machte er freiwillige einen Urintest, der die Drogen anzeigte. Als die Beamten das Auto durchsuchten, fanden sie zwei kleine Behältnisse mit geringen Mengen Amphetamin.

Schlüssel und Drogen sichergestellt

Der Mann durfte nicht weiterfahren, sein Autoschlüssel und die Drogen wurden sichergestellt. Außerdem wurde ihm in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.