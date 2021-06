Müll einsammeln sei eine Aktion, die auch in Pandemie-Zeiten gut möglich ist, sagt Miriam Krusche, Aktive der Gruppe Fridays for Future. Etwa 15 Personen vom Klimabündnis und von Fridays for Future hätten sich gemeldet, am Freitag Zangen zum Aufheben und Säcke abgeholt und am Wochenende Müll eingesammelt.

„Wir hätten uns ein paar mehr Leute gewünscht“, gesteht Krusche. Doch sei es wohl zu heiß gewesen. Jeder konnte sich ein Gebiet aussuchen, in dem er sammelt. „Die meisten haben in ihrer Umgebung Müll aufgelesen, einige waren in der Trift“, erzählt Krusche.Die vollen Müllsäcke wurden an vereinbarten Stellen abgelegt und werden dort vom Bauhof der Stadtverwaltung eingesammelt. Von dem stammten auch die Zangen, die am Sonntagabend wieder eingesammelt wurden.