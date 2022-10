Nach dem langen und trockenen Sommer hatten Pilz-Liebhaber schon alle Hoffnungen aufgegeben. Aber nun kam doch noch genügend Regen, um die Pilz-Myzele im Boden zu aktivieren; die Pilze sprießen wieder. Eine Exkursion der Pollichia am Samstag, 22. Oktober, 9 bis 12 Uhr, führt zu bekannten Standorten. Dort gibt es Erklärungen zur Bedeutung der Pilze in der Natur. Die Teilnehmer erfahren dabei auch, wie man mit gefundenen Pilzen umgeht, sie sicher erkennt – und welche Gefahren dabei gegebenenfalls lauern. Der Rundgang ist etwa drei Kilometer lang; festes Schuhwerk wird empfohlen. Treffpunkt ist am Dürkheimer Riesenfass. Leitung: Klaus Mittmann, Anmeldung unter Telefon 0151 75068181.