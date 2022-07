Am Freitagabend gegen 18.15 Uhr ist in Weisenheim am Sand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts eine Frau mit der Beifahrertür eines Autos gegen ein anderes Auto gestoßen. Danach sind der Fahrer und sie weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern, den die Polizei auf etwa 100 Euro schätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können. Die Beifahrerin soll etwa 75 Jahre alt gewesen sein. Beim Auto soll es sich um eine größere weiße Limousine mit DÜW-Kennzeichen handeln. Hinweise an die Polizei: Telefon 06322 9630.