Am Mittwoch ging es in der Hütte des Pfälzerwald-Vereines Bad Dürkheim auf der Weilach lebhaft zu, obwohl die sonst zu dieser Zeit geschlossen ist. Was der Grund war.

Zwischen 20 und 25 ältere Menschen – alles Frauen – saßen gemütlich bei Essen und Trinken beisammen und unterhielten sich. Sie waren Gäste im ersten sogenannten Plaudercafé, entstanden aus der Zusammenarbeit zwischen dem Bad Dürkheimer Pfälzerwald-Verein (PWV) und dem Bürgerverein, dem Betreiber des Seniorenbusses der Stadt Bad Dürkheim.

„Was können wir als Pfälzerwald-Verein an Unterhaltung für Senioren, aber nicht ausschließlich für die, anbieten?“, diese Frage habe sich das verjüngte Leitungsteam des Vereins gestellt, erzählte Sigrun Maier, Beirätin im PWV. Sie kam auf die Idee einer Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein.

Ihre Idee stieß auf offene Ohren, sodass es nur etwa ein halbes Jahr dauerte, bis aus der Idee eines Treffs in der PWV-Hütte „In der Weilach“, zu dem sich die Besucher mit dem Seniorenbus bringen lassen können, Realität wurde. Das Café im Wald soll jedem offen stehen, also nicht nur den Senioren oder Vereinsmitgliedern. Wer mit dem Seniorenbus auf die Weilach und zurück fahren wollte, musste sich vorher anmelden. Der Bus kann fünf Personen aufnehmen, aber auch mehrmals hin- und herfahren.

Gitarre und Wanderlieder

Am Dienstag stellten Karin Louis, Lucia Washeim, Annette Gretter und Sigrun Maier die Küchenbrigade, die für die Verköstigung der Gäste sorgte. Hüttenwart Rüdiger Koch hatte schon am Vormittag Feuer gemacht, sodass es mollig warm war in der Hütte.

Besucherin Christa Igel, seit 20 Jahren beim PWV, war von dem Treff angetan. Wer nicht von alleine zur Weilach kommen könne, werde abgeholt. Die Idee stieß ihrer Meinung nach auch bei den anderen Gästen auf Gegenliebe. Die Leute knüpften Kontakte und plauderten miteinander, die Arbeit erledigten Ehrenamtliche, zählte sie auf.

Helga Roth hat einen Wohnsitz in Enkenbach und einen in Bad Dürkheim. Als ihr Mann gestorben sei, habe sie nicht gewusst, was sie allein mit sich anfangen sollte. Sie schloss sich einem Wanderverein an – einfach, um Leute zu treffen. Man könne nicht einfach warten, bis Menschen auf einen zukämen, man müsse „von sich aus was tun“, ist sie der Überzeugung. Am Dienstagmittag hat sie ihre Gitarre mitgebracht, um mit den Gästen Wanderlieder zu singen. „Begleitprogramm kann, muss aber nicht sein“, erklärte Sigrun Maier.

Teilhabe ermöglichen

Beate Müller vom Bürgerverein findet die Zusammenarbeit mit dem PWV „eine ganz tolle Sache“, ein Angebot, das „weitergetragen werden“ sollte. Das sorge für eine richtig gute Vernetzung – ein Anliegen des Bürgervereins, um den Menschen die Teilhabe am Gemeinschaftsleben zu ermöglichen. Als Reaktion auf das Vorhaben, habe sie mehrfach die Antwort bekommen: „Wie schön, ich war ja schon so lange nicht mehr auf der Weilach.“ An Ideen für die weitere Gestaltung der Nachmittage fehlt es nicht. „Das muss sich entwickeln“, meinte Beate Müller.

Termine

Weitere Plaudercafé-Termine: 13. Mai, 8. Juli, 11. November, jeweils mittwochs, von 14 bis 18 Uhr. Für Fragen: sigma07@web.de, Telefon: 0157 39351621. Für Fahrten anmelden: montags und mittwochs zwischen 14 und 16.30 Uhr unter der Rufnummer 030 229087859 (Anruf zum Ortstarif).