Vermutlich zu schnell war ein Motorradfahrer am Karfreitag auf der B 37 von Bad Dürkheim in Richtung Frankenstein unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, hat der 39-jährige Fahrer aus Ludwigshafen, gegen 13.55 Uhr, etwa 500 Meter vor der Einfahrt zum Parkplatz am Isenachweiher „vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“ die Kontrolle über seine Honda verloren. Der Motorradfahrer sei von der Fahrbahn abgekommen, gestürzt und habe sich dabei Schürfwunden an Armen und Beinen zugezogen. Am Motorrad ist nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro entstanden.