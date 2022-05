Der Dürkheimer Beigeordnete Karl Brust feiert am heutigen Montag, 16. Mai, seinen 70. Geburtstag.

Bevor Karl Brust 2019 Beigeordneter wurde, saß der mittlerweile pensionierte Verwaltungsfachwirt 25 Jahre für die SPD im Stadtrat. Mit 67 Jahren nahm er noch einmal eine neue Herausforderung in der Stadtspitze an. Bereut hat er die Entscheidung nicht: „Die Aufgabe macht mir Spaß“, sagt Brust, der für die Sachgebiete öffentliche Sicherheit und Ordnung, die Feuerwehr, den Baubetriebshof und den Wurstmarkt sowie die anderen Feste zuständig ist. Allerdings habe er eine Einarbeitungszeit gebraucht und sei mit seiner „hemdsärmeligen Art“ (Brust über Brust) auch angeeckt.

„Ich bin so wie ich bin“

Er sei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung dankbar für ihre Geduld mit ihm, sagt Brust. „Aber ich bin so wie ich bin und werde mich auch nicht mehr ändern“, erklärt der Beigeordnete, der das Herz auf der Zunge trägt und selten um einen Spruch verlegen ist. Seine berufliche Laufbahn begann der Ur-Triftler, der einen Sohn und eine Tochter hat, 1960 bei der Firma Sebastian. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr wechselte er zur Pfälzischen Pensionsanstalt, wo er bis zu seinem Ruhestand blieb. Die dort gesammelte Verwaltungserfahrung helfe ihm bei seinen Aufgaben als Beigeordneter, sagt Brust. Wenn 2024 wieder gewählt wird, will er erneut für die SPD antreten.

Und was wünscht er sich zu seinem runden Geburtstag? „Für mich und meine Familie natürlich Gesundheit, das ist das Wichtigste“, sagt Brust. Er könne nicht klagen, allerdings sei er für sein Gewicht ein wenig zu klein geraten. Für die Stadt hoffe er, dass die Therme gelinge, auch wenn er nicht für das Vorhaben gestimmt habe. Und, dass sich wieder mehr junge Menschen in Vereinen engagieren – allen voran in „seinem“ SV 1911. Natürlich sehnt er sich wie alle Dürkheimer nach einem „schääne Worschtmarkt“. Sein größtes Anliegen aber ist es, dass dieser „unsägliche Krieg in der Ukraine endlich aufhört“.