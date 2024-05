Die zweite Mannschaft der HSG Eckbachtal benötigte drei Trainer, um endlich in die Erfolgsspur zu gelangen, am Ende wurde das angestrebte Ziel Klassenerhalt aber verpasst. Zudem war die Mannschaft abhängig vom Klassenverbleib ihrer ersten Mannschaft in der überregionalen Oberliga.

Mit Rainer Schantz und Claudia Schweitzer gab es auf der Bank dennoch Konstanz. Schantz, eigentlich als Co-Trainer über die Saison gedacht, übernahm zwischenzeitlich ebenfalls das Traineramt.