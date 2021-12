Am Samstag zwischen 12 Uhr und 12.25 Uhr wurde eine 84-Jährige Dürkheimerin Opfer eines Trickbetruges. Wie die Polizei mitteilt erhielt die Rentnerin einen Anruf, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter schwer an Covid-19 erkrankt sei. Sie würde auf der Intensivstation im Krankenhaus liegen und dringend ein Medikament benötigen. Die Arznei müsse mit dem Hubschrauber eingeflogen werden. Aufgrund dessen würden sofort 3500 Euro benötigt, so der Anrufer.

Übergabe an Boten

Der Betrüger kündigte an, dass er einen Geldboten vorbei schicken werde. Etwa 15 Minuten habe ein Bote die geforderte Summe abgeholt, so die Polizei. Zeugen konnten noch beobachten, wie ein schwarzer Ford C-Max im Anschluss wegfuhr. Der Bote wird beschrieben als schlanker Mann, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß.

Er trug einen grauen Mantel, eine Mütze und eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 963-0, oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, war am Samstagmorgen ein Betrugsversuch mit der gleichen Masche gescheitert. Ein 75-Jähriger aus Ellerstadt habe sich vorbildlich verhalten und das Telefonat sofort beendet, berichten die Beamten.