Bei der Personenkontrolle zweier junger Frauen in der Weinstraße in Bad Dürkheim hat die Polizei am Dienstag gegen 16 Uhr Drogen gefunden. Demnach hatte eine der Frauen in ihrer Handtasche eine Tüte mit Cannabisblüten dabei, die die Beamten sicherstellten. Gegen die 20-Jährige, die keine Angaben machen wollte, wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.