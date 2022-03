Der Halter eines Dacia Duster staunte am Sonntagmorgen, als er an sein in der Straße „An der Dronhecke“ geparktes Auto kam: Ein BMX-Rad war am Pkw eingekeilt. Der bislang unbekannte Fahrer des Rads war, so vermutet die Polizei, beim Linksabbiegen vom Holzweg in die Dornhecke wohl zu schnell unterwegs, so dass er direkt auf den dort geparkten Dacia auffuhr. Der Radfahrer flüchtete zu Fuß. Das Fahrrad stellte die Polizei sicher. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.