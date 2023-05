Er ist noch der Alte: Atze Schröder zeigt bei seinem Auftritt am Samstagabend beim Comedy-Festival im Dürkheimer Kurpark „Echte Gefühle“ und erheitert sowohl als Imitator von Udo Lindenberg als auch mit frechen, derben Sprüchen sein Publikum.

„Bombenstimmung und dabei habe ich noch gar nichts gemacht“, freut sich Atze Schröder über den frenetischen Applaus, mit dem ihn sein Publikum auf der Bühne im Dürkheimer Kurpark begrüßt. Und das ist noch nicht genug: Aus einer der vollbesetzten Reihen brüllt ein Herr direkt schon „Zugabe“, worauf der erfahrene Comedian schlagfertig kontert: „Für dich ist jeder Tag eine Zugabe.“

Bad Dürkheim – „das Monaco der Pfalz“

Mit seiner lockeren Art und dem losen Mundwerk, das seine Fans so sehr lieben und schätzen, beweist Schröder, dass nicht nur seine Lockenpracht noch dieselbe ist, sondern auch er. Obwohl auch der aus dem Fernsehen bekannte Comedy-Star durchaus leisere Töne produzieren kann, denn er liefert direkt eine Rechtfertigung fürs Erleben eines lustigen Abends in politisch und wirtschaftlich angespannten Zeiten: „Man muss auch einfach mal eine Stunde lang die Birne ausschalten“, meint Schröder, der dafür erneut mit lautem Applaus bedacht wird.

Obwohl er sich bei seinem Publikum gar nicht mehr einschleimen müsste, denn das hat er schon von Anfang an um den Finger gewickelt, lässt er dann doch noch kurz den Süßholzraspler raus, indem er ein Loblied auf die Kurstadt und ihre Bewohner singt. „Bad Dürkheim, das Monaco der Pfalz, die Schweiz Deutschlands – ihr habt Geld, lasst es aber nicht raushängen“, so Schröder, der dann aber noch ein relativierendes „Wenn man aus dem Ruhrpott kommt, ist es überall schön“ ergänzt. Selbst das Publikum sei „reicher, schöner, schlauer und besser duftend“ als in anderen Städten. „Jetzt trägt der Atze aber dick auf“, resümiert Schröder leicht selbstironisch, bevor er spitzbübisch verspricht, über die Dürkheimer Zuschauer woanders nie herzuziehen – was ihm natürlich niemand abkauft.

Schlager und Schwaben-Hip-Hop

Dafür verleite die Werbung mit coolen Sprüchen, die völlig falsche Versprechungen suggerieren, stets zum Kauf, so Schröder, der in einem amüsanten Werbeblock die Werbeindustrie und so manches prominente Werbegesicht aufs Korn nimmt – sich selbst eingeschlossen. Vor etwas längerer Zeit stand er nämlich mal selbst als Markenbotschafter für „Bruzzzler“ vor der Kamera. Beim Dreh für die Veggie-Wurst habe er dann ein paar Gefühle bekommen, „aber keine guten“. Den Brechreiz habe der Marketingchef mit den Worten „Ich weiß“ kommentiert. Gefühle analysiert Schröder auch im Bereich der Musik. So singe Schlager-Königin Andrea Berg darüber, wie ein Mann sie tausendmal belogen und betrogen habe, nur um am Ende wieder mit ihm in die Kiste hüpfen zu wollen. „Wie dämlich ist das denn?“, meint Schröder kopfschüttelnd, bevor er sich auf die Suche nach dem deutschen Gangsta-Hip-Hop macht, aber nur beim harmlosen Schwaben-Rap der Fantastischen Vier landet.

Derbe Zoten, prollige Verhaltensmuster

Seine Imitation von Udo Lindenberg bereitet nicht nur ihm selbst viel Freude, „Ich wusste gar nicht, dass das so viel Spaß macht“, sondern auch sein Publikum spielt freudig den Chor, weshalb Schröder begeistert „Ich liebe euch“ ruft. Seine Zuschauer wiederum lieben ihn für seine derben Zoten rund um duftende Verdauungstraktprodukte, lustvolle Flutschfinger und prollige Verhaltensmuster, die er in gewohnt lockerer Schröder-Manier zum Besten gibt und damit genau das erreicht, was er wollte: Seinem Publikum eine Stunde eine unterhaltsame Pause vom Alltag verschaffen.