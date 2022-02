Mit 1,2 Promille war ein Mann mit dem Roller in Freinsheim unterwegs: Am Montagabend gegen 22 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Straße Am Langenstein den Fahrer eines Motorrollers. Der 68-Jährige musste die Schlüssel abgeben.

Während der Kontrolle des Mannes hatten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel an die Halterin des Rollers übergeben. Gegen den Fahrer wird nun laut Polizei wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung ermittelt.