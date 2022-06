An mehreren Orten hat die Polizei am Donnerstagmorgen in der Region die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit kontrolliert. Trauriger Spitzenreiter: In Friedelsheim raste ein Autofahrer bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde mit 83 „Sachen“ durch die Bahnhofstraße. Es war aber der einzige Verstoß bei dieser Kontrolle.

Sieben Verwarnungen auf der L517

Gleich sieben Verwarnungen mussten dagegen binnen einer Stunde auf der L517 bei Weisenheim am Berg ausgesprochen werden. Dort ist Tempo 50 erlaubt, der schnellste Autofahrer war mit 63 Kilometern pro Stunde unterwegs.

Bei zwei Kontrollen in Bad Dürkheim, eine in der Sonnenwendstraße und eine in der Kaiserslauterer Straße, hielten sich laut Polizei alle an das Tempo-Limit von 30 Kilometern pro Stunde. Man habe zudem mehrere Bürgergespräche geführt, „die Kontrolle wurde sehr positiv aufgenommen“, wie die Beamten mitteilen.