Mit dem Laser hat die Polizei am Donnerstag im Triftweg des Geschwindigkeit der Autofahrer kontrolliert. Dabei verwarnte sie nach eigenen Angaben fünf Fahrzeugführer, da sie zu schnell unterwegs waren. Außerdem stellten die Beamten an zwei Wagen Mängel an der Beleuchtung fest. Der schnellste Raser durchquerte die Tempo-30-Zone mit 51 Stundenkilometern.