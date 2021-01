Am Dienstag gegen 0.45 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Mannheimer Straße in Höhe des Bahnhofs ein E-Scooter-Fahrer auf. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten laut Polizeibericht bei dem 28-Jährigen deutlichen Atemalkoholgeruch sowie Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille, ein Drogenschnelltest verlief ebenfalls positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der E-Scooter sichergestellt. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. „Den Heimweg trat der 28-Jährige zu Fuß an“, heißt es im Polizeibericht.