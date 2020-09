Ein Bier zum Essen am Nachmittag soll gereicht haben, um bei einem 58-Jährigen, der einen Unfall verursacht hat, am Mittwochabend um 21 Uhr bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 2,17 Promille verursacht zu haben.

Laut Polizei hat der Mann in der Dresdner Straße beim Ausparken den Golf eines 31-Jährigen touchiert, der in seinem Wagen saß. Der 58-Jährige stieg aus und bestritt den Zusammenstoß und fuhr Richtung Kanalstraße davon. Wenig später kam er zurück in die Nähe der Unfallstelle, parkte sein Auto in einer Garage und ging in seine Wohnung.

Ermittlungen wegen Unfallflucht

Als die Polizei eintraf, kam er zurück zum Ort des Geschehens. Am Auto des 58-Jährigen würden Unfallspuren gefunden, außerdem bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Mann. Der konnte das Ergebnis des Atemalkoholtests nicht nachvollziehen und sagte, er habe nur ein Bier am Nachmittag getrunken. Die Beamten stellten Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher, dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wird gegen ihn wegen Unfallflucht und des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt.