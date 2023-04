Eine 45 Jahre alte Mercedesfahrerin aus dem Kreis Bad Dürkheim ist nach Angaben der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03.45 Uhr, in Kallstadt gegen eine Hauswand gefahren. Dies als die Frau von der Straße Am Streitacker nach links in die Freinsheimer Straße abgebogen ist. Die Fahrerin habe sich leicht verletzt. Eine Beifahrerin, die auf der Rückbank nicht angeschnallt gewesen sei, habe in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Der Sachschaden betrage etwa 16.000 Euro. Bei einem Atemalkoholtest bei der Fahrerin wurden 2,16 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Auch wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. rhp