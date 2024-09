Betrunken am Steuer unterwegs war eine 75-jährige Autofahrerin am Dienstagabend – und ist dabei auf den Wagen ihrer Vorderfrau aufgefahren. Laut Polizeimitteilung musste eine 25-Jährige gegen 20.30 Uhr an der Ampelkreuzung Weinstraße Nord und Gutleutstraße anhalten, weil die Ampel Rot zeigte. Die nachfolgende 75-jährige Fahrerin habe dies zu spät bemerkt und sei aufgefahren. Verletzt wurde laut Polizei niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Während Polizisten zur Unfallstelle fuhr, habe sich die 75-Jährige von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei habe sie aber an ihrer Anschrift angetroffen. Weil die Beamten während der Unfallaufnahme bei der 75-Jährigen deutlichen Atemalkoholgeruch bemerkten, baten sie diese zum Test. Das Ergebnis: 1,73 Promille. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet, den Führerschein ist sie vorerst los.