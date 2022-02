Bis zu 70 Stundenkilometer waren erlaubt, insgesamt 64 Fahrer waren zu schnell – und das zum Teil deutlich. Bei Kontrollen auf der Kreisstraße 1 zwischen Weisenheim am Berg und der Bundesstraße 271 hat die Polizei am Donnerstag zwischen 16 und 21 Uhr zahlreiche Temposünder erwischt. Bei den beidseitigen Messungen in Höhe des Regenauffangbeckens stellten die Polizisten insgesamt 64 Verstöße fest. Der überwiegende Teil – 48 Fahrer – kam mit einem Verwarnungsgeld davon. 16 Fahrer dürfen sich allerdings auf ein Bußgeld gefasst machen. Sie überschritten die zulässige Geschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde nach Toleranzabzug um mindestens 16 Stundenkilometer. Den Negativrekord des Tages stellte ein Fahrer mit 124 „Sachen“ auf. Ihn erwarten laut Polizei ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot.